"Hitman’s Wife’s Bodyguard": Trailer zu Action-Film mit Ryan Reynolds

Am 13. April erschien der erste Trailer zu "The Hitman’s Wife’s Bodyguard". Der Film ist das Sequel zum 2017 erschienenen Film "Killer's Bodyguard", der weltweit knapp 175 Millionen Dollar einspielen konnte. Den Kern der Geschichte bilden wieder Ryan Reynolds, Samuel L. Jakcson und Salma Hayek, doch in der Fortsetzung bekommen sie noch Unterstützung von Antonio Banderas und Morgan Freeman.

Die Geschichte dreht sich um den Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds), der – obwohl er eigentlich in den Ruhestand treten wollte – sich mit dem Auftragsmörder Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) wieder auf eine waghalsige Mission begibt. Diesmal spielt Sonia (Salma Hayek), die Frau von Darius, eine zentrale Rolle und ist Teil des Trios, das dem von Antonio Banderas gespielten Bösewicht das Handwerk legt.