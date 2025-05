Seit 2014 bringt Sat.1 in "Hochzeit auf den ersten Blick" wildfremde Paare direkt vor dem Traualtar zusammen. Nun bekommt das Erfolgsformat einen Ableger : "Hochzeit auf den zweiten Blick" startet am 18. Juni 2025 exklusiv bei Joyn , dem Streamingdienst der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die 14-teilige Doku-Soap wird immer mittwochs in Doppelfolgen veröffentlicht.

Expertenteam aus dem Original dabei

Wie im Original werden die Paare auch in der neuen Version auf Basis angeblich wissenschaftlicher Kriterien von einem Expertenteam zusammengestellt. Mit dabei sind erneut Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer, Paartherapeutin Beate Quinn und Matching-Experte Markus Ernst - bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick".

Laut Joyn-Programmchef Thomas Münzer wird" Hochzeit auf den zweiten Blick" "vertraut und dennoch frisch" daherkommen. "In traumhafter Kulisse wagen erneut Paare den Sprung ins - in diesem Fall nicht ganz so - kalte Wasser auf der Suche nach der großen Liebe", so Münzer.