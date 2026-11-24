Das Erfolgsformat aus den USA kommt erstmals nach Deutschland. „ Holey Moley – Minigolf Extreme“ ist eine neue, humorvolle Competition-Show, die klassisches Minigolf mit actiongeladenen Hindernissen in Vergnügungspark-Atmosphäre verbindet. Auf einer Fläche von mehr als zwei Fußballfeldern verwandelt die Show den beliebten Freizeitklassiker in einen spektakulären Hindernisparcours. Moderiert wird die Show vom Kommentatoren-Duo Johannes B. Kerner und Ralf Schmitz sowie Selfiesandra als Field-Reporterin.

Spektakuläre acht Bahnen

Jede der acht Bahnen ist einem eigenen Thema gewidmet und hält spektakuläre Überraschungen bereit. Bei der Mühlabfuhr müssen die Kandidaten ihren Ball durch rotierende Windmühlen putten und anschließend selbst hindurchrennen. Wer von einem Windmühlenflügel erwischt wird, landet im Tulpenmeer und kassiert einen Strafschlag. Am Vulkan Eyjafjallajökull geht es erst steil bergauf und dann per Seilrutsche über ein Wasserbecken. Wer sich nicht rechtzeitig an der Stange festhält, geht baden. Bei A-a-kadabra wird ein Sprint vorbei an sieben Toilettenhäuschen zur Schlammschlacht, wenn plötzlich eine Tür auffliegt. Der Ablenkinator stellt die Konzentration beim Putten mit völlig unerwarteten Ablenkungsmanövern auf die Probe. Bei Plopp-Corn feuern Luftkanonen riesige Popcornstücke auf die Kandidat:innen, die auf ihrem Weg zum Grün möglichst nicht in der Schaumstoffgrube landen sollten. Bei Eis-isyphos will ein rutschiger Eishang erklommen werden, und der Ball muss zwischen den Beinen eines riesigen Eisbären hindurch. Bei Tee-Rex führt der Wettlauf über Dinosaurier-Rippen oder mitten durch den Schlamm zur besten Ballposition. Wer zuerst am Abschlagpunkt ankommt, hat die Nase vorn. Und bei Ball-im-All geht es auf eine galaktische Mission. Der Weg zum Hole-in-One führt über den Ring des Planeten Uranus und durch einen Hindernisparcours über vier weitere Planeten.

Alle sechs Folgen von „Holey Moley – Minigolf Extreme“ starten am 18. Dezember 2026 exklusiv bei Prime Video.