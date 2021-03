Hollywood und der Fatsuit: Wie übergewichtige Figuren in Filmen dargestellt werden

Alles nur Spaß?

Die berühmtesten Beispiele dafür, wie man übergewichtige Menschen nicht darstellen sollte, sind die Komödien von Eddie Murphy. Murphy ist mehrfach in Fatsuits zu sehen und wiederholt in seinen Filmen ein Klischee nach dem anderen. In "Norbit" spielt er Rasputia, eine übergewichtige Schwarze Frau, die ständig isst und ununterbrochen nach der Aufmerksamkeit von Männern lechzt. Das Argument, es sei ja bloß eine Komödie, greift hier nicht, da der Humor auf Kosten anderer geht und der Spaß ein Ende hat, wenn man als übergewichtige Schwarze Frau in den Medien nur durch stereotype Bilder vertreten ist.

Auch in populären Serien wie "Friends" oder "How I met your Mother" kam der Fatsuit immer wieder zum Einsatz. Die Hauptfiguren wurden dabei als übergewichtig porträtiert, um ihre Trauer zu verdeutlichen, wobei die anschließende Gewichtsabnahme immer als Erfolgserlebnis verbucht wurde. Besonders bizarr ist Ryan Reynolds' Auftritt in "Wild X-Mas", wo er als übergewichtiger Teenager von seiner Geliebten missachtet wird und sie Jahre später wiedergewinnt, indem er als durchtrainierter Musikproduzent vor ihr auftaucht.