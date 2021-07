Oscar-würdig

In dem Film wurden gleich mehrere Oscar-PreisträgerInnen und -Nominierte vereint: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto (im Trailer vorerst unerkennbar, was sein Verwandlungstalent wieder einmal beweist), Jeremy Irons, Salma Hayek und Al Pacino sind Teil der Besetzung des Films vom Oscar-nominierten Regisseur Ridley Scott. Na, wenn das nicht nach einem heißen Oscar-Anwärter für 2022 klingt.

Weiters sind darin Camille Cottin, Jack Huston, Madalina Ghenea, Reeve Carney und Youssef Kerkour zu sehen.

"House of GUCCI" startet am 25. November in den österreichischen Kinos.