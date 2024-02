"House of Ninjas"-Staffel 2: Wird die Netflix-Action fortgesetzt?

Geht das Abenteuer weiter?

Aktuell ist es noch viel zu früh, um eine zuverlässige Auskunft darüber zu geben, ob "House of Ninjas" verlängert wird. Netflix hat sich dazu noch nicht geäußert. Die Kritiken und die Streamingquoten sind aber zufriedenstellend, obendrein wurde "House of Ninjas" von der Streamingplattform nicht als Miniserie beworben. Das Finale von Staffel 1 lässt auch viele Fragen offen. Fans dürfen also durchaus auf eine zweite Staffel hoffen ...

... sollten dabei aber auch nicht zu überschwänglich werden. Denn Netflix bietet zwar eine Masse an japanischen sowie koreanischen Serien an, die wenigsten davon aber kommen über die erste Staffel hinaus. Die Serie "Alice in Borderland", die sich einen kleinen Kultstatus erarbeiten konnte, ist hier eine große (wenn auch nicht die alleinige) Ausnahme.