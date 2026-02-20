Basierend auf "Fire & Blood" von George R. R. Martin geht der GoT-Ableger "House of the Dragon" auf Sky bald in eine weitere Machtkampf-Runde voller Drachen. Zur Einstimmung auf Staffel 3 wurde nun ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

"House of the Dragon"-Starttermin im Juni

"Du bist die Königin der Drachen. Die absolute Macht ist dir zum Greifen nah", heißt es in dem rund einminütigen Video bedeutungsschwanger. Der Teaser-Trailer zeigt Szenen, die andeuten, dass zwischen Drama und Action viel geboten sein dürfte. Das Spin-off, beziehungsweise Prequel, zum Serien-Hit "Game of Thrones" konzentriert sich auf die Geschichte des Hauses Targaryen und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen aus der Originalserie.

Laut US-Berichten wird es wohl die vorletzte Staffel für "House of the Dragon" sein. Insgesamt werde mit vier Staffeln bei HBO geplant. Für Nachschub ist aber auch anderweitig gesorgt. Mit "A Knight of the Seven Kingdoms" ist kürzlich ein weiterer Ableger gestartet. Schon vor der Premiere wurde hier im vergangenen Jahr grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben.

Die neuen Folgen werden ab Juni 2026 zu sehen sein. Der genaue Tag, an dem die Staffel auf dem Streamingdienst ihre Premiere feiert, wird noch nicht mitgeteilt.

Die ersten beiden Staffeln von "House of the Dragon" sind weiterhin auf Sky abrufbar.