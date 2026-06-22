"House of the Dragon"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann Finale?
Es heißt: Siegen oder Sterben. Die (See-)Schlacht an der Gurgel steht an, und damit ein Ereignis, das Leserinnen und Lesern der Buchvorlage von Fantasy-Großmeister George R. R. Martin (77) wohl vertraut ist. In der dritten (und vorletzten) Staffel des "Game of Thrones"-Ablegers "House of the Dragon" bricht der Krieg zwischen den verschiedenen verfeindeten Teilen der Familie Targaryen, den "Schwarzen" und den "Grünen", so richtig aus. Wann wir das mitverfolgen können, wollen wir euch hier verraten: Das ist der Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat "House of the Dragon"-Staffel 3?
Die Fantasy-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die dritte Staffel "House of the Dragon" startet am 22. Juni auf Sky, am Tag nach der US-Ausstrahlung. Neue Episoden der achtteiligen Staffel folgen wöchentlich, bis zum Staffelfinale am 10. August. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 22. Juni 2026: Episode 1
- 29. Juni 2026: Episode 2
- 6. Juli 2026: Episode 3
- 13. Juli 2026: Episode 4
- 20. Juli 2026: Episode 5
- 27. Juli 2026: Episode 6
- 3. August 2026: Episode 7
- 10. August 2026: Episode 8 (Finale)