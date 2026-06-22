"House of the Dragon"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann Finale?

Es heißt: Siegen oder Sterben. Die (See-)Schlacht an der Gurgel steht an, und damit ein Ereignis, das Leserinnen und Lesern der Buchvorlage von Fantasy-Großmeister George R. R. Martin (77) wohl vertraut ist. In der dritten (und vorletzten) Staffel des "Game of Thrones"-Ablegers "House of the Dragon" bricht der Krieg zwischen den verschiedenen verfeindeten Teilen der Familie Targaryen, den "Schwarzen" und den "Grünen", so richtig aus. Wann wir das mitverfolgen können, wollen wir euch hier verraten: Das ist der Episodenfahrplan.