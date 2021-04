Die US-Schauspielerin Hilary Duff ("Lizzie McGuire") hat eine Rolle im Ableger der US-Erfolgsserie "How I Met Your Mother". "Heute ist es soweit. Es wurde bekannt, dass ich "How I Met Your Father" drehen werde", sagte die 33-Jährige am 21. April in einem Video auf Instagram. Der Streamingdienst Hulu hatte nach Angaben zahlreicher US-Medien bekanntgegeben, dass zehn Folgen der Serie "How I Met Your Father" mit Duff in der Hauptrolle in Auftrag gegeben worden seien.