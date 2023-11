Dass Star-Produzent Chuck Lorre (71) und Hollywood-Skandalnudel Charlie Sheen (58) wieder zusammenarbeiten, war eine der sensationellen Neuigkeiten dieses Filmjahres. Mit wilden Drogeneskapaden und Beschimpfungen hatte Sheen 2011 für seinen Rausschmiss als Hauptdarsteller der Comedy-Kultserie "Two and a Half Men" gesorgt nun kehrt er in Lorres neuem Serienprojekt "How to Be a Bookie" an der Seite von Comedian Sebastian Maniscalco (50) zurück.

Hier ist der Trailer: