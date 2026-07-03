Soll man das wirklich riskieren und kriminell werden? „John Wick“-Macher David Leitch würde sofort Ja sagen und versammelt eine Gruppe hochkarätiger Schauspieler, um einen großen Bank-Coup durchzuziehen. Mit dabei in diesem Actionkrimi sind Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Christian Slater und Pete Davidson, um uns zu zeigen, „How To Rob A Bank“ . Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in „How To Rob A Bank“?

Eine Gruppe junger Outlaws stellt ihre riskanten Raubüberfälle live ins Netz. Dabei ahnen sie nicht, dass sie aufgrund ihres wachsenden viralen Ruhmes ins Visier eines erfahrenen FBI-Agenten und einer brillanten Softwareentwicklerin geraten sind. Obwohl das ungleiche Duo ihnen immer näherkommt, geht die Bande bis an ihre Grenzen und setzt für ihre Überzeugungen – und ihren bisher ehrgeizigsten Raubüberfall – alles aufs Spiel.

„How To Rob A Bank“ kommt am 4. September 2026 in unsere Kinos.