15 Jahre, 200 Folgen - ob mit oder ohne Staller: Die Serie „Hubert und/ohne Staller“ ist eine echte Erfolgsgeschichte. Ihr Rezept: bayerisches Lokalkolorit, skurriler Humor, liebenswert-schräge Charaktere und ein unverwechselbares Gespür für die kleinen und großen Absurditäten des Lebens. Das Doppeljubiläum wurde gemeinsam mit dem gesamten Hauptcast bei einer Kino-Premiere in der Astor-Film-Lounge in München gefeiert. Eine brandneue Folge der 14. Staffel auf großer Leinwand machte dabei vor allem eines deutlich: Die Freude an den schrägen Wolfratshausener Polizisten und ihren ungewöhnlichen Mordfällen ist ungebrochen. Und so ging von dem Abend denn auch die klare Botschaft an alle Fans und Freunde der Kultserie aus: Es geht heiter weiter!

Mit bei der großen Jubiläumsfeier waren die Darsteller:innen Christian Tramitz, Michael Brandner, Katharina Müller-Elmau, Mitsou Jung, Paul Sedlmeir, Susu Padotzke, Hannes Ringlstetter, Victoria Abelmann-Brockmann und Katharina Scheuba sowie Helmfried von Lüttichau, der in den ersten sieben Staffeln die Rolle des Johannes Staller verkörperte.

Hubert-Darsteller Tramitz meinte: „Ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Auch nach 15 Jahren macht es immer noch großen Spaß, mit diesem tollen Ensemble zu drehen, und ich hoffe auf viele weitere Folgen auch über die 200. hinaus.“ Michael Brandner, den man als Reimund Girwidz kennt, fügte hinzu: „Politisch unkorrekt und fern von jeder Realität machen die Dreharbeiten immer wieder großen Spaß! Wie schon Karl Valentin treffend feststellte: 'Leicht ist schwer was.' In diesem Sinne sag ich uns mal 'Herzlichen Glückwunsch'.“

Aktuell laufen neue Folgen der 13. Staffel von „Hubert ohne Staller“. Die Jubiläums-Ausstrahlung der 200. Folge „Tote Zeugen singen nicht“, steht am Mittwoch, 25. November 2026, um 18:50 Uhr an. Direkt im Anschluss startet am Mittwoch, 2. Dezember 2026, die 14. Staffel. Die 16 neuen Folgen sind jeweils um 18:50 Uhr im Ersten sowie in der ARD Mediathek zu sehen.