Der australische Hollywoodstar Hugh Jackman (54) schlüpfte erstmals im Jahr 2000 für den Film "X-Men" in die Rolle der Marvel-Comicfigur Wolverine. Es folgten acht weitere Superhelden-Streifen, die ihre Spuren an seinem Körper hinterließen. In einer Folge der BBC-Sendung "Front Row" erzählte er jetzt von den Schäden durch den kanadischen Mutanten.

"Meine Falsettstimme ist nicht mehr so stark wie früher, und das führe ich direkt auf das Knurren und Schreien zurück", sagte Jackman. "Mein Gesangslehrer in der Schauspielschule wäre über einige Dinge, die ich als Wolverine gemacht habe, entsetzt gewesen", so Jackman.