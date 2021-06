"iCarly": Erster Trailer zum Revival mit Miranda Cosgrove ist da

Revival

Jenette McCurdy, die in der Original-Serie Carlys Freundin Sam gespielt hat, wird nicht in der Fortsetzung zu sehen sein. Auch Noah Munck ist nicht im Trailer zu sehen, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass er an der Seite von Carly zu sehen sein wird.

Beim Serienende 2012 war Hauptdarstellerin Cosgrove 19 Jahre alt, nun ist sie 28, weshalb sich die Frage stellt, an welche Altersgruppe sich die Serie wendet. Die verspielte Ästhetik des Originals scheint beibehalten worden zu sein, doch die Lebensumstände von Carly sind diesmal komplett anders.

Die ersten drei Episoden von "iCarly" erscheinen am 17. Juni auf Paramount Plus. Die insgesamt 13 Episoden werden im Wochentakt auf der Streamingplattform veröffentlicht.