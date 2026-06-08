"Ice Age: Am Siedepunkt"-Teaser: Kult-Reihe kehrt explosiv zurück
Mit "Ice Age: Am Siedepunkt" erleben die animierten Kulthelden der Erfolgsreihe in ihr bislang explosivstes Abenteuer unter der Regie von John Donkin ("Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild"). Hier ist der erste Teaser-Trailer zum sechsten Kinofilm, der unsere Lieblings-Eiszeithelden in einer Himmelfahrtsmission zeigt und so wirkt, als würden sie gerade an einer völlig durchgeknallten "Jackass""-Aktion teilnehmen:
Worum geht es in "Ice Age: Am Siedepunkt"?
Im Teaser katapultieren sich Manni, Diego, Sid, Buck und Ellie – gemeinsam mit dem von Eicheln besessenen Scrat, den Opossum-Brüdern Crash und Eddie sowie Baby Scrat – direkt aus einem brodelnden Vulkan in ein verrücktes Abenteuer voller Dinosaurier und Lava und stoßen dabei in bislang unbekannte Regionen der tückischen, vergessenen Welt vor.
Wann startet "Ice Age: Am Siedepunkt"?
Der Disney-Film kommt am 4. Februar 2027 in unsere Kinos.