Mit "Ice Age: Am Siedepunkt" erleben die animierten Kulthelden der Erfolgsreihe in ihr bislang explosivstes Abenteuer unter der Regie von John Donkin ("Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild"). Hier ist der erste Teaser-Trailer zum sechsten Kinofilm, der unsere Lieblings-Eiszeithelden in einer Himmelfahrtsmission zeigt und so wirkt, als würden sie gerade an einer völlig durchgeknallten "Jackass""-Aktion teilnehmen: