Fans von "Law & Order: Special Victims Unit" machten sich schon Sorgen um Ice-T (67). Der von ihm gespielte Sergeant Odafin "Fin" Tutuola machte sich in Staffel 27 rar. Er tauchte nur in vier der bisher gezeigten acht Folgen der Krimiserie auf. Nun hat sich Ice-T über seine reduzierte Einsatzzeit geäußert. Im Interview mit "TMZ" glättete der Rapper die Wogen.

Der Grund für seine spärliche Screentime: Kelli Giddish (45) ist in Staffel 27 in den Hauptcast von "Law & Order: SVU" zurückgekehrt. Sie hatte die Serie während der 24. Season verlassen und tauchte seitdem nur noch sporadisch als Polizistin Amanda Rollins auf.

"Sie haben Kelli zurückgebracht, und letztendlich konnten sie uns aus Budgetgründen nicht beide in Vollzeit behalten", verriet Ice-T gegenüber "TMZ". Die Macher sollen ihm deshalb mitgeteilt haben, dass er in der neuen Staffel immer wieder "kommen und gehen" werde.