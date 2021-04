"Ich seh, Ich seh": Österreichischer Horrorfilm bekommt US-Remake

Horror Made in Austria

Für das Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala war "Ich seh, Ich seh" der internationale Durchbruch. 2019 blieben sie dem Genre treu und lieferten mit "The Lodge" ein beeindruckendes englischsprachiges Filmdebüt mit Riley Keogh in der Hauptrolle ab. Beim Remake von "Ich seh, Ich seh" sind Franz und Fiala als ProduzentInnen beteiligt, die Regie übernimmt der US-Amerikaner Matt Sobel.

"Ich liebe Filme, in denen das Publikum in die Schuhe der Hauptfigur steigt. In unserer Neuverfilmung von 'Ich seh, Ich seh' kreieren die Angst vor Ablehnung und die Tatsache, dass manche Menschen nicht die sind, für die wir sie halten, ein albtraumhaftes Erlebnis", so der US-Regisseur.