"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast": Trailer zur Amazon-Serie

In der Serie schlüpfen Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom und Bill Heck in die Hauptrollen.

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" erscheint am 15. Oktober auf Amazon Prime Video. Bis dahin stimmen auf Amazon die Filme "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" und "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast" ein.

Hier geht's direkt zu Teil 1.

Hier geht's direkt zu Teil 2.

Hier geht's direkt zu Teil 3.