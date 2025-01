Was passiert, wenn die Hollywood-Schwergewichte Reese Witherspoon und Will Ferrell auf den Regisseur von "Männertrip" und "Bad Neighbors" treffen, können Prime Mitglieder exklusiv ab dem 30. Januar in "Ihr seid herzlich eingeladen"- (Originaltitel: "You're Cordially Invited") sehen. Eine doppelt gebuchte Hochzeit, ein überengagierter Vater und eine Helikopter-Schwester sorgen für Turbulenzen, wie bereits der Trailer zeigt:

Darum geht es in "Ihr seid herzlich eingeladen"

Als zwei Hochzeiten versehentlich am selben Tag und am selben Ort gebucht werden, steht jede der beiden Hochzeitsgesellschaften vor der Herausforderung, den besonderen Moment ihrer Familie zu bewahren und gleichzeitig das Beste aus der unerwartet beengten Situation zu machen. In einem urkomischen, chaotischen Kampf treten der Vater der einen Braut (Will Ferrell) und die Schwester der anderen Braut (Reese Witherspoon) voller Entschlossenheit und Willenskraft gegeneinander an, um ihren Liebsten eine unvergessliche Feier zu bereiten.

Neben Witherspoon und Ferrell sind Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden und Celia Weston in weiteren Hauptrollen zu sehen.