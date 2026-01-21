Kodjo (Bless Amada) stammt aus Togo, soeben wurde sein Asylantrag abgelehnt. In ständiger Angst, entdeckt zu werden, arbeitet er in einem kleinen Wiener Restaurant. Als er Zeuge eines Verbrechens wird, gerät sein ohnehin fragiles Leben endgültig aus den Fugen: Kodjo beobachtet, wie eine junge Frau in ihrer Wohnung von einem Mann brutal attackiert wird. Als er versucht, ihr zu helfen, ist die Frau bereits tot. Geschockt flieht er und versucht, in der anonymen Großstadt unterzutauchen, denn die Polizei sucht ihn als Hauptverdächtigen. Unterstützung findet er bei Marie (Antonia Moretti), der Betreiberin des Restaurants, in dem er gearbeitet hat. Sie gewährt ihm Unterschlupf und glaubt an seine Schuldlosigkeit. Doch als Kodjo weiter ins Visier der Behörden gerät, scheint es nur einen Ausweg zu geben: Er muss gemeinsam mit Marie den wahren Mörder finden, um sich selbst zu retten.

"Illegal" (AT) – eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Epo Film in Koproduktion von ARD Degeto Film für ARD und ORF – steht voraussichtlich noch 2026 auf dem Programm von ORF 1 und ORF ON.