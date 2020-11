Im "Boss Baby 2"-Trailer steckt wieder ein Erwachsener in Windeln

Seit den Ereignissen in "Boss Baby" von 2017 ist viel Zeit vergangen und in der Fortsetzung "Boss Baby - Es bleibt in der Familie" präsentiert sich das Boss Baby zunächst als Erwachsener. Doch als die Baby Corp mit einer neuen Bedrohung zu kämpfen hat, muss der beste Agent, den sie je hatten, den Anzug gegen die Windeln eintauschen. Ein besonders heimtückischer Bösewicht versucht, alle Babys gegen ihre Eltern aufzuwiegeln und diese überflüssig werden zu lassen. Hilfe bekommt das Boss Baby dabei nicht nur von seiner Nichte Tabitha…