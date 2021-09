"Im Netz der Camorra": Tobias Moretti drehte erstmals mit Tochter

Wein und Mafia

"Ich war von der Grundkonstellation der Geschichte, vom Erzählbogen und der Archaik des Stoffs fasziniert", beschreibt der 62-jährige Schauspieler im APA-Interview seine Beweggründe, an dem von ServusTV und ZDF ausgestrahlten Streifen mitzuwirken. Auch die Kombination aus "Wein und Mafia" habe ihn interessiert. Im Laufe der Vorarbeiten habe er aber immer wieder darauf gedrängt, dass die Geschichte nicht "fernsehgerecht gekaut" werden dürfe.

"Dieses Projekt muss in der Essenz erzählt werden, sonst ist man schnell in einer Art von romantisierender Unterhaltungsästhetik, die der Sache nicht gut tut", so der Schauspieler. "Hier geht es nicht um Südtirol, nicht um schöne Landschaften und nicht um das Klischee von Gewalt und Mafia. Es ist eigentlich eine Geschichte einer Familie, von Menschen, die den absoluten Vertrauensverlust erleiden." Erst als schließlich Regisseur Andreas Prochaska - dem aufgrund der Pandemie eine internationale Produktion ausgefallen war - mit an Bord kam, war das Projekt für Moretti gesichert.