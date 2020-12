Im "Palmer"-Trailer kommt Justin Timberlake aus dem Gefängnis

Timberlakes Figur und die des Jungen, der sich eher als Mädchen sieht und auch entsprechende Kleidung trägt, sind beides Außenseiter in einer konservativen und ländlichen US-Gemeinschaft. Regelverstöße und Abweichen von der Norm werden dort kaum geduldet und so bahnt sich womöglich eine weitere Tragödie an.

An der Seite von Timberlake sind in "Palmer" auch Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright und Ryder Allen zu sehen.

Auf Apple+ wird "Palmer" Ende Jänner 2021 veröffentlicht.