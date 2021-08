"Impeachment: American Crime Story": Erster Teaser zur 3. Staffel

Monica Lewinsky

"American Crime Story" zählt zu den erfolgreichsten Formaten des US-Senders FX. In voneinander unabhängigen Staffeln werden aufsehenerregende Kriminalfälle unter die Lupe genommen und packend aufbereitet. Die neuste Staffel basiert auf dem Buch "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President" von Jeffrey Toobin.

Shootingstar Beanie Feldstein schlüpft in die Rolle von Lewinsky und zeigt, dass die Erfolge mit "Lady Bird" und "Booksmart" nicht die Höhepunkte ihrer Karriere bleiben werden. Als Präsident Bill Clinton ist der charismatische Clive Owen zu sehen, von dem man im ersten Teaser jedoch kaum etwas zu sehen bekommt.

"Impeachment: American Crime Story" erscheint am 7. September auf FX.