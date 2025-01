In memoriam der am 9. Jänner im Alter von 94 Jahren verstorbenen Bühnenlegende Otto Schenk ändern der ORF und ServusTV großflächig ihr Programm.

Das sind die Programmschwerpunkte zu Schenk im TV

Am Freitag, den 10. Jänner, zeigt ORF 2 das zum 90. Geburtstag von Schenk entstandene Porträt "Der Menschendarsteller - Otto Schenk" (21.20 Uhr), gefolgt von der Filmkomödie "Vier Saiten" (22.35 Uhr), in der Schenk seine letzte Filmrolle absolvierte. Am Samstag, den 11. Jänner, werden vier Spielfilme ins Programm gehoben: "Zwei unter einem Dach" (9.45 Uhr), "Ein Herz wird wieder jung" (11.15 Uhr), "Mein Opa ist der Beste" (13.30 Uhr) und "Mein Opa und die 13 Stühle" (15 Uhr). Am Sonntag, den 12. Jänner, folgt "Sonny Boys" (14.20 Uhr), aufgezeichnet in den Wiener Kammerspielen 1999. Ein umfangreicher Nachruf ist abschließend im "kulturMontag" am 13. Jänner um 22.30 Uhr zu sehen.

ServusTV zeigt am 10. Jänner unter dem Titel "Was anderes hab' ich nicht können" Schenk im Gespräch mit Senderchef Ferdinand Wegscheider (22.15 Uhr). Im Anschluss (23.15 Uhr) zeichnen in "Otto Schenk: Ich bin immer ein Menschenfresser gewesen" Weggefährten wie Christiane Hörbiger und Michael Niavarani sein Lebensporträt. Am 11. Jänner (00.10 Uhr) ist beim Salzburger Privatsender Schenks Programm "Humor nach Noten" angesetzt.