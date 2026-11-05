Eine verwaiste Heilanstalt, ein ehemaliges Gefängnis, ein 1000 Jahre altes Schloss: Gänsehaut ist in der neuen Adventure-Show „In the Dark – Wer übersteht die Nacht?“ wohl garantiert! Ende November wagen sechs Promis auf ProSieben und Joyn ein Experiment mit dem Übernatürlichen und stellen sich ihren tiefsten Ängsten an verlassenen Orten.

Begleitet werden sie von Geisterexpertin und Medium Ariane „Minckee“ Gerhold. Die Promis verbringen mehrere Nächte an mystischen Orten, an denen es spuken soll. Ausgerüstet mit Kameras und technischen Geräten zur vermeintlichen Ortung paranormaler Aktivitäten müssen die Teilnehmenden in völliger Isolation Aufgaben bewältigen. Ob Model, Sportler oder Influencer: Das Unheimliche kennt keine Gnade.