In the Dark - Wer übersteht die Nacht?: Reality-Show zum Gruseln
Eine verwaiste Heilanstalt, ein ehemaliges Gefängnis, ein 1000 Jahre altes Schloss: Gänsehaut ist in der neuen Adventure-Show „In the Dark – Wer übersteht die Nacht?“ wohl garantiert! Ende November wagen sechs Promis auf ProSieben und Joyn ein Experiment mit dem Übernatürlichen und stellen sich ihren tiefsten Ängsten an verlassenen Orten.
Begleitet werden sie von Geisterexpertin und Medium Ariane „Minckee“ Gerhold. Die Promis verbringen mehrere Nächte an mystischen Orten, an denen es spuken soll. Ausgerüstet mit Kameras und technischen Geräten zur vermeintlichen Ortung paranormaler Aktivitäten müssen die Teilnehmenden in völliger Isolation Aufgaben bewältigen. Ob Model, Sportler oder Influencer: Das Unheimliche kennt keine Gnade.
Diese Promis sind Teilnehmer bei der neuen Grusel-Show
- Paula Lambert: Die Moderatorin und Kolumnistin beschäftigt sich sonst vor allem mit ihrem Fachgebiet Liebe und Sexualität. Wie schlägt sie sich bei den Challenges im Ungewissen?
- Mirja Du Mont: Die Schauspielerin kennt das Scheinwerferlicht. Doch wie kommt sie in der Dunkelheit zurecht?
- Pascal „Pommes“ Hens: Als ehemaliger Handball-Profi ist der Welt- und Europameister Sport-Experte. Wird er jetzt auch zum Spuk-Profi?
- Juna Klee: Die „GNTM“-Teilnehmerin fürchtet sich vor gruseligen Situationen. Kann sie über ihren Schatten springen?
- Sanijel Jakimovksi: Der Hamburger Influencer und Popkultur-Kommentator traut sich aus seiner Komfortzone. Folgen ihm jetzt Geister statt Follower?
- Karsten Robert: Auf seinem Kanal „Lost History“ erkundet er verlassene Orte und begeistert damit über 3,4 Millionen Follower. Wie viel nutzt ihm diese Expertise, wenn das Übernatürliche mit im Spiel ist?
„In the Dark - Wer übersteht die Nacht?“ läuft ab Ende November 2026 auf ProSieben und im Stream auf Joyn.