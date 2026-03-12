In den moralischen Grauzonen der globalen Macht ist Vertrauen ein Fremdwort und jeder Einsatz ein Spiel mit dem Tod. In Guy Ritchies neuestem Action-Spektakel "In the Grey" trifft eiskalte Strategie auf explosive Feuerkraft. Welches Star-Trio diesmal mit dabei ist, zeigt uns gleich der Trailer :

Worum geht es in "In the Grey?

Das unschlagbare Trio aus Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Eiza González agiert dort, wo Gesetze nicht mehr greifen. Ihr Ziel: Ein despotischer Milliardär, der eine gewaltige Summe unterschlagen hat. Auf dessen schwer bewaffnetem Insel-Refugium entbrennt ein hochgefährliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem scharfe Zungen genauso tödlich sind wie das Arsenal an Elite-Waffen. Ritchie-typisch verschmelzen hier schwarzer Humor, ein Star-Ensemble (ergänzt durch Rosamund Pike) und kinetische Action zu einem cineastischen Adrenalinkick.