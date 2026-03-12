News

"In the Grey"-Trailer: Kino-Action mit Cavill und Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Eiza González auf Filmplakat mit Explosionen im Hintergrund
Franco Schedl
12.03.26, 14:19
Guy Ritchie schickt ein Star-Trio auf eine explosive und trickreiche Mission.

In den moralischen Grauzonen der globalen Macht ist Vertrauen ein Fremdwort und jeder Einsatz ein Spiel mit dem Tod. In Guy Ritchies neuestem Action-Spektakel "In the Grey" trifft eiskalte Strategie auf explosive Feuerkraft. Welches Star-Trio diesmal mit dabei ist, zeigt uns gleich der Trailer:

Worum geht es in "In the Grey?

Das unschlagbare Trio aus Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Eiza González agiert dort, wo Gesetze nicht mehr greifen. Ihr Ziel: Ein despotischer Milliardär, der eine gewaltige Summe unterschlagen hat. Auf dessen schwer bewaffnetem Insel-Refugium entbrennt ein hochgefährliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem scharfe Zungen genauso tödlich sind wie das Arsenal an Elite-Waffen. Ritchie-typisch verschmelzen hier schwarzer Humor, ein Star-Ensemble (ergänzt durch Rosamund Pike) und kinetische Action zu einem cineastischen Adrenalinkick.

"Young Sherlock": Erster Trailer zur neuen Guy-Ritchie-Serie

Wann ist "In the Grey" zu sehen?

Das Action-Spektakel startet am 21. Mai 2026 in unseren Kinos.

