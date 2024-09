Die Disney+ Original Serie "In Vogue: The 90s" erzählt die Geschichte der Modeindustrie in den 90er Jahren aus der Sicht der Vogue Redakteure und Redakteurinnen Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman und Anna Wintour.

Wann ist "In Vogue: The 90s" zu sehen?

Volume I von "In Vogue: The 90s" mit den ersten drei Episoden feiert am Freitag, den 13. September, Premiere und Volume II mit den weiteren drei Episoden wird am 20. September exklusiv auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein.