Gier, Macht, Schlagzeilen: „Ink“-Trailer zum neuen Danny Boyle

Nach der erfolgreichen Weltpremiere als Eröffnungsfilm der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig gewährt der Trailer zum Kinofilm „Ink“ von Kultregisseur und Oscar-Preisträger Danny Boyle einen ersten Blick in die Redaktionsräume der Journalisten und Redakteure, die die Welt der Nachrichten für immer veränderten.

Worum geht es in „Ink“?

„Ink“ erzählt die Geschichte des kometenhaften Aufstiegs der Zeitung The Sun, die durch die Übernahme unter Rupert Murdoch und Chefredakteur Larry Lamb von einer traditionellen Tageszeitung zu Großbritanniens umstrittenster Boulevardzeitung umgewandelt wurde. Eine filmische Achterbahnfahrt über eine radikale Neuausrichtung, die zugunsten von Skandalen und Unterhaltung sämtliche journalistische Grenzen überschreitet und damit den öffentlichen Blick auf die Welt, in der wir heute leben, veränderte.

In den Hauptrollen spielen Jack O'Connell als The-Sun-Herausgeber Larry Lamb („Blood & Sinners“, „Back to Black“), Guy Pearce als Medienmogul Rupert Murdoch („The Brutalist“, „Memento“) und Claire Foy als Redakteurin Joyce Hopkirk („All of Us Strangers“, „The Crown“).