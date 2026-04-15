Die "Insidious"-Reihe hat weltweit über 740 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Nun kehrt sie mit einer neuen Familie und einem Schrecken zurück, der die Grenzen dessen, wozu das Ewigreich fähig ist, neu definiert. Hier ist der erste Trailer zu "Insidious: Out of the Further" - zittert und genießt:

Worum geht es in "Insidious: Out of the Further"?

Amelia Eve spielt eine junge Mutter namens Gemma, die ihre Tochter in dem Haus großzieht, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Dort findet sie heraus, dass sie in das Ewigreich reisen kann – das Reich der verlorenen Seelen im Herzen des "Insidious"-Universums. Als etwas Böses hinter ihr her ist, entdeckt Gemma eine Fähigkeit, die alles verändert: Sie betritt nicht nur das Ewigreich, sondern kann auch das, was dort lebt, in die reale Welt zurückbringen. Sobald die Dämonen ihre Macht erkennen, wird unsere Welt zu ihrem Spielplatz. Besonders erfreulich: Lin Shaye schlüpft erneut in ihre ikonische Rolle als Elise Rainier.