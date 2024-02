"Paw Patrol-Special" & "Kung Fu Panda 4" starten bald



Auch das nächste Kinohighlight für die ganze Familie lässt nicht lange auf sich warten. So startet am 28. März „Paw Patrol - Das Mighty Oster-Special“ rechtzeitig zu Ostern in den Cineplexx Kinos in ganz Österreich. Große Kinoleinwände und das Gemeinschaftserlebnis mit anderen Kids versetzen die Kleinsten in die Abenteuer von Marshall, Skye, Chase und Rocky und lassen sie gemeinsam spannende Rettungsmissionen erleben. A

uch der beliebte Kung-Fu-Meister Po kehrt am 14. März in „Kung Fu Panda 4“ endlich wieder zurück auf die Kinoleinwand und muss es mit neuen, aber auch altbekannten Konkurrenten aufnehmen.

Mehr Infos zum Mitmachkino findet ihr hier.