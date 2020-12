Intimitäts-KoordinatorInnen: Diese neue Berufsgruppe regelt Hollywoods Sexszenen

Entlastung für die Produktion

Das erste Mal wurde ein/e IntimitätskoordinatorIn in der zweiten Staffel der HBO-Serie "The Deuce“ im Jahr 2018 eingesetzt. Liz Feldman, Showrunnerin von “Dead to Me”, erzählte im "Hollywoodreporter" über ihre Erfahrungen mit IntimitätskoordinatorInnen: "Man schreibt eine Szene in ein Drehbuch und denkt: 'Oh, das wird großartig. Das wird total sexy.' Und dann ist man am Set und stellt fest: 'Ich verlange von diesen Menschen, die sich gerade erst kennengelernt haben, immer und immer wieder intim zu werden, und das vor einer gesamten Crew.' Als Showrunnerin fühlt man sich dann wie eine Art Zuhälterin, da hilft es, jemanden am Set zu haben, der/die den Druck rausnimmt.“