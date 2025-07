Das junge Technikgenie Riri Williams (Dominique Thorne) hat sich in den sechs Episoden der MCU-Serie "Ironheart" als würdige Iron-Man-Nachfolgerin erwiesen. Zunächst sah es allerdings nicht so gut für sie aus: Sie ist von der Uni geflogen und schloss sich der dubiosen Gang des undurchsichtigen Kriminellen Parker "The Hood" ("In the Heights"-Star Anthony Ramos) an. Deren Mitglieder sahen sich zwar eher wie moderne Nachkommen von Robin Hood, doch sobald es bei einem Coup Tote gab, war für Ririr ein Limit erreicht. Welche Entwicklungen ergeben sich im großen Finale? Wir wollen euch das Serien-Ende erklären.

Der magische Umhang Die beiden Hauptthemen Wissenschaft und Magie treten immer mehr in den Mittelpunkt. Ziemlich bald war klar, dass The Hood durch seinen Umhang besondere Kräfte erhält, doch deren Ursprung blieb vorerst geheim. Durch Untersuchung einer Stoffprobe erkennt Riri jedoch, dass hier unerklärliche Mächte am Werk sind. Magische Unterstützung erhält Riri von Zelma Stanton (Regan Aliyah), die als ehemalige Schülerin von Doctor Strange natürlich etwas von der übersinnlichen Materie versteht. Sie nimmt den Umhang näher unter die Lupe und erkennt, dass es in einer dunklen Dimension erschaffen wurde, uralt und gefährlich ist. Der Schöpfer des Umhangs wird von Zelma als der kosmische Eroberer Dormammu identifiziert.

Ezekiel Stane als Hoods Marionette Ein weiteres Problem ergibt sich durch Ezekiel Stane (Alden Ehrenreich), der unter falscher Identität lebte. Er ist der Sohn des verstorbenen Iron-Man-Feindes Obadiah Stane. Nun landet er im Gefängnis, wird enttarnt und muss mit einer Anklage wegen Inlandsterrorismus rechnen. In dieser Situation lässt er sich durch The Hood anwerben und bekommt eine spezielle High-Tech-Rüstung implantiert, wodurch sich sein Wesen verändert und er zu einer menschlichen Waffe wird. Zunächst ist er ja als Riris Freund aufgetreten, doch inzwischen ist er schlecht auf sie zu sprechen und wird zu ihrem Gegenspieler. Er zerstört Riris Anzug, lässt sie aber am Leben. The Hood glaubt hingegen an Riris Tod, doch sein Verhalten wird immer unberechenbarer und er verliert dadurch sein Team. Es gibt aber Ersatz: Ezekiel muss erkennen, dass er zu The Hoods Marionette geworden ist und von ihm praktisch ferngesteuert wird. Mit Ezekiels Hilfe übernimmt er die Macht über das Imperium seines Vaters, der ihn als 12jährigen verstoßen hat. Auf Riris Seite steht weiterhin die holographische KI in Gestalt ihrer toten Freundin Natalie (Lyric Ross). Gemeinsam mit Zelma konstruieren sie einen neuen Anzug, der Dormammus Energie abzapft. Doch als die Rüstung magisch aufgeladen wird, verschwindet das Natalie-Hologramm und wurde offenbar ausgelöscht.

The Hood entmachtet und Mephistos Angebot an Ririr Somit ist die Ausgangssituation der letzten Episoden erreicht. zunächst erfahren wir in einer Rückblende, wie Parker zu The Hood geworden ist und seinen Teufels-Pakt mit der dunklen Macht geschlossen hat. Hierbei erleben wir Sacha Baron Cohen als Mephisto, der Parker den Umhang aushändigt. Riri ist nun bereit für den Entscheidungskampf und muss erst gegen Ezekiel antreten, der eigentlich gar nicht kämpfen möchte. Es gelingt ihr, seine Fernsteuerung auszuschalten und danach kann sie endlich Parker herausfordern. In dem magischen Duell scheint sie zu unterliegen, doch sie täuscht Parker bloß durch ein Hologramm und nimmt ihm den Umhang ab. Danach sitzt sie selbst Mephisto gegenüber, den sie zunächst für Dormammu hält – was diesen erheitert. Er will sie durch Versprechungen ebenfalls in seinen Bann ziehen und einen Pakt schließen. Riri würde einwilligen, falls er Nat wieder zurückbringt. Wir bekommen in dieser Szene eine Parallelhandlung geboten, die bereits in der nahen Zukunft spielt: Riri holt Nat tatsächlich zurück und hält sie zunächst für die wiederauferstandene KI, doch dann erkennt sie, dass ihre Freundin ein Mensch aus Fleisch und Blut ist und wirklich wieder lebt. In der Szene mit Mephisto sehen wir, dass Riri ihm die Hand reicht und den Pakt besiegelt. Welche Auswirkungen das hat, wurde uns ja bereits an The Hoods Beispiel gezeigt – als Riri nun Nat umarmt, beginnt sich auf ihrem Unterarm ebenfalls das beunruhigende Teufels-Mal abzuzeichnen. In einer Post-Credit-Szene sucht der ehemalige The Hood den Laden von Zelma auf, weil er magische Unterstützung braucht, und offenbar erklärt sie sich bereit, dem ihr Unbekannten zu helfen. Daraus könnte sich eine Allianz gegen Riri entwickeln. Riri selbst hätte aber auch magische Hilfe nötig, um aus dem Teufelspakt unbeschadet aussteigen zu können.