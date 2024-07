Seit nun mehr 16 Jahren zieht Isle of MTV Malta jedes Jahr Zehntausende von Musikfans auf die Insel, um die Auftritte der größten Stars der Welt zu erleben, darunter bisher Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta oder Alesso. Am Dienstag, 16. Juli 2024, spielen es bei Europas größtem kostenlosen Open-Air-Festival unter anderem DJ Snake, RAYE und Nelly Furtado auf .

Im 16. Jahr ihres Bestehens traten auf der "Isle of MTV Malta" bereits folgende Künstler:innen auf: Bebe Rexha, Jason Derulo, Lady Gaga, Hailee Steinfeld, Sigala, Ava Max, Paloma Faith, The Chainsmokers, DNCE, Steve Aoki, David Guetta, Marshmello, Martin Garrix, Jess Glynne, Nicole Scherzinger, Jessie J, Will.i.am, Rita Ora, Flo Rida, Snoop Dogg, Far East Movement, Kid Rock, Kelis, The Scissor Sisters, The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Maroon 5, Enrique Iglesias, N*E*R*D, und OneRepublic.