Der neue "Jackass"-Film "Jackass Forever" wird aufgrund seines Mutes zur Anarchie, der Kunst, sich über die Jahre selbst treu zu bleiben, und natürlich der Liebe zur Nostalgie wegen von Kritik und Publikum gefeiert. Bei Rotten Tomatoes hält sich der Film bei sehr guten 86 Prozent (das Publikum bewertete ihn gar mit 92 Prozent!), bei IMDb bei ebenfalls erfreulichen 7,5. "Jackass Forever" gilt schon jetzt als bester Film der Reihe.

Die Stunts in "Jackass Forever" – und nur darum geht's schließlich – bewegen sich erneut am schmalen Grat zwischen Chaos und Blutbad, zwischen Bewunderung und fassungslosem Kopfschütteln über so viel Blödsinn und Pubertäts-Wahn bei Männern in ihrem besten Alter.

So draufgängerisch zeigten sich Johnny Knoxville und seine Jungs bis dato noch nie. Klar: Je verrückter die Mutproben, desto spannender der Film, desto verzückter das Publikum, desto mehr Aufsehen in den Medien.

Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie viele der "Jackass"-Stunts sind eigentlich tatsächlich authentisch und wie viel davon sind geskriptet, stehen also detailgenau im Drehbuch?