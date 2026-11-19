Was passiert, wenn plötzlich ein großer Lottogewinn ins Spiel kommt? Mit „ Jackpot - Bei Geld hört die Familie auf“ bringt Regisseur Sönke Wortmann erneut ein erfolgreiches Bühnenstück auf die große Leinwand. In der Kinokomödie, basierend auf dem französischen Theaterstück „Chers Parents“, spielen Anke Engelke, Peter Kurth, Merlin Sandmeyer, Magdalena Laubisch und Maximilian Mundt in den Hauptrollen. Ulrike Kriener und Michael Wittenborn sind in weiteren prominenten Rollen zu sehen. Zwischen Glück und Wahnsinn spiegelt der Film, was uns alle verbindet: Familie, Missverständnisse – und die Frage, was wirklich zählt, wenn plötzlich Geld im Spiel ist. Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in „Jackpot - Bei Geld hört die Familie auf“?

Als Monika (ENGELKE) und Alfred (KURTH) ihre drei Kinder Martin (SANDMEYER), Rosa (LAUBISCH) und Olof (MUNDT) zu einer dringenden Familienbesprechung rufen, reist prompt die besorgte Geschwisterschar an ... Doch dann die Überraschung: Ihre Eltern haben im Lotto gewonnen! Allerdings denken Monika und Alfred gar nicht daran, ihren Gewinn mit den Kindern zu teilen. Drei erwachsene Kinder, ein Vermögen und jede Menge alter Rechnungen: eine bissige Komödie über Familie, das liebe Geld und den wahren Wert von Glück …

Kinostart der bissigen Gesellschaftskomödie im Verleih von Constantin Film Österreich ist der 28. Jänner 2027.