James Dean: Film über queere Romanze geplant

Vor fast 70 Jahren, am 30. September 1955 starb James Dean mit 24 Jahren bei einem Autounfall. Nicht nur sein früher Tod machten den Schauspieler zu einer Legende, der bis heute eine Strahlkraft besitzt. Nun ist laut "The Hollywood Reporter" ein neuer Film über die Ikone der 1950er-Jahre in Planung. Im Mittelpunkt soll James Deans Romanze mit einem Mann stehen.