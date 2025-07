"Wirklich unfair" gegenüber Henry Cavill

Demnach habe Cavill seine Rückkehr als Superman auf Geheiß des Studios genau an dem Tag verkündet, als Gunn und sein Co-CEO Peter Safran (59) ihren Vertrag unterschrieben und zu den neuen Chefs der DC Studios wurden.

"An dem Tag, an dem der Deal abgeschlossen wurde, verkündeten sie auf einmal, dass Henry zurück sei. Und ich dachte mir: 'Was ist hier los?'", beschrieb Gunn die damalige Situation in einer neuen Folge des "Happy Sad Confused"-Podcasts. Das sei Cavill gegenüber "wirklich unfair" gewesen, so Gunn weiter.