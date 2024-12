Gut anderthalb Jahre war nur von einem "medizinischen Notfall" die Rede, oder von einer "mysteriösen Krankheit". Nun hat Jamie Foxx (56) in seinem am 10. Dezember bei Netflix erschienenen Special "What Had Happened Was ..." erstmals beim Namen genannt, was ihn im April 2023 beinahe das Leben kostete. Es war ein Schlaganfall.

Nach einer Collage von Nachrichtenfetzen über seinen Zusammenbruch betritt Jamie Foxx die Bühne in Atlanta. Keine 400 Meter entfernt liegt das Krankenhaus, in dem ihm das Leben gerettet wurde. Der Schauspieler und Komiker formt mit den Händen ein Herz ins Publikum, das ihm stehend applaudiert. Hinter seiner Sonnenbrille, die Foxx am Anfang trägt, sind Tränen zu sehen. Dann beginnt das Multitalent zu tanzen - weil er sich freut, am Leben zu sein. Und um zu beweisen, dass er nicht gelähmt ist. "Ihr habt keine Ahnung, wie gut sich das anfühlt", sagt er.