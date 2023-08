Zwei der größten Actionstars des Planeten

Bautista und Momoa standen bereits für einige Film- und Serienprojekte wie etwa "See - Reich der Blinden" oder aber auch Denis Villeneuves (55) Sci-Fi-Meilenstein "Dune" (2021) zusammen vor der Kamera, bildeten jedoch bislang noch nie gemeinsam den Mittelpunkt eines Films.

Bautista ist besonders als Alien Drax der Zerstörer aus der "Guardians of the Galaxy"-Filmtrilogie sowie dem Marvel Cinematic Universe bekannt. In diesem Jahr war er in M. Night Shyamalans (53) neuestem Werk "Knock at the Cabin" in den Kinos zu bewundern. Momoa brillierte indes in diesem Sommer als neuer Bösewicht Dante in "Fast & Furious 10". In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung "Aquaman and the Lost Kingdom" wird er zu Jahresende wieder in seine wohl bekannteste Rolle des Superhelden Aquaman schlüpfen. Der DC-Film soll am 21. Dezember in den Kinos erscheinen.