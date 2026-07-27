Als Ein-Mann-Armee auf Rachefeldzug beweist Jason Statham („The Beekeeper“) im neuen Actionfeuerwerk „Mutiny“ einmal mehr, warum er das Ruder jederzeit fest in der Hand hält – ob an Land oder auf hoher See. Wie er als Spezialagent Cole Reed aufdreht, zeigt natürlich auch gleich der Trailer :

Worum geht es in „Mutiny“?

Als sein milliardenschwerer Boss vor seinen Augen einem Mordkomplott zum Opfer fällt, wird Cole Reed für das Verbrechen verantwortlich gemacht. Im Bestreben dessen Tod zu rächen und die Täter zu überführen, gelangt Reed an Bord eines Frachters und stößt dabei auf eine internationale Verschwörung. Im Alleingang startet Cole eine gnadenlose Racheaktion auf hoher See…

Wenn Jason Statham („The Beekeeper“, „Meg 2 – Die Tiefe“), der unangefochtene Champion des ultraharten Actionkinos, mit Regisseur Jean-François Richet („Plane“, „Public Enemy No.1“) zusammentrifft, ist ein spektakuläres Kinoerlebnis garantiert! In MUTINY mischt Statham nicht nur die Besatzung eines ganzen Schiffes nach allen Regeln der Kunst auf, sondern sorgt am Ende wieder für Recht und Ordnung. An seiner Seite spielen Annabelle Wallis als standfeste Offizierin („Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“), Roland Møller als undurchschaubarer Kapitän („Blood Red Sky“) und Adrian Lester als integrer US-Marine („The Day After Tomorrow“).

„Mutiny“ startet am 27. August 2026 in unseren Kinos.