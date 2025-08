Was bleibt nach einem Leben im Rampenlicht? Mit dieser Frage beschäftigen sich der George Clooney als in die Jahre gekommene Schauspieler Jay Kelly im gleichnamigen Netflix-Film von Noah Baumbach. Hier ist der erste Trailer dazu: Er zeigt neben malerischen mediterranen Landschaften und pittoresken Städten auch reichlich Hollywood-Starpower:

Diese Stars wirken mit

Die neue Komödie des Oscar-nominierten Regisseurs Baumbach ("White Noise", "Marriage Story") folgt dem Filmstar Jay Kelly (Clooney) und seinem treuen Manager Ron (Adam Sandler) auf einer turbulenten und unerwartet tiefgründigen Reise durch Europa. Beide Männer müssen sich auf ihrem Weg mit ihren Entscheidungen, den Beziehungen zu ihren Lieben und ihrem Vermächtnis auseinandersetzen.

Neben Clooneyund Sandler spielen Laura Dern ("Marriage Story"), Billy Crudup ("Almost Famous"), Jim Broadbent ("Gangs of New York"), Greta Gerwig ("White Noise") - aber auch Riley Keough, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Alba Rohrwacher und Lars Eidinger.