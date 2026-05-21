Jenna Ortega (23) hat sich eine neue Hauptrolle gesichert: In "Lily May B" wird sie die zentrale Figur verkörpern. Regie führt der französische Filmemacher Leos Carax (65). Vorgestellt wurde das Projekt im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes, wie etwa "Variety" berichtet. Die Dreharbeiten sollen demnach im Frühjahr 2027 beginnen. Für Carax wird es die erste Regiearbeit seit "Annette" - der Film kam vor fünf Jahren raus. In dem Musikdrama standen Adam Driver (42) und Marion Cotillard (50) vor der Kamera. Bei den Filmfestspielen von Cannes 2021 wurde Carax dafür mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

Darum geht's in "Lily May B" "Lily May B" erzählt die Geschichte eines dystopisch-surrealen Roadtrips. Im Mittelpunkt stehen ein kleines Mädchen, eine junge Frau und ein Junge - drei Figuren, die jeweils ein kaum zu ertragendes Geheimnis mit sich tragen. In einer Welt am Rand des Untergangs kreuzen sich ihre Wege und sie brechen gemeinsam auf einem großen Motorrad durch menschenleere Städte, verlassene Highways und uralte Wälder auf. Unterwegs sehen sie sich zahlreichen Gefahren ausgesetzt, doch ihr Ziel verlieren sie nicht aus den Augen. Ihre Reise wird zur Suche nach der eigenen Identität und nach einem Ort, an dem sie endlich sie selbst sein können.

Ortega ist heiß begehrt Jenna Ortega gehört derzeit zu den gefragtesten Nachwuchsstars in Hollywood. Noch in diesem Jahr wird sie im Film "The Gallerist" an der Seite von Natalie Portman (44) auf der großen Leinwand zu sehen sein. Darüber hinaus hat sie bereits zwei weitere Projekte abgeschlossen: die Verfilmung von "Klara and the Sun" unter der Regie von Oscarpreisträger Taika Waititi (50) sowie "Ghost Writer", in dem sie gemeinsam mit Glen Powell (37) die Hauptrolle spielt.