Eigentlich ist die von Jennifer Carpenter verkörperte Deb ja 2013 zum Finale der bisher letzten "Dexter"-Staffel gestorben, doch eine solche Nebensächlichkeit stellt gerade in dieser Serie keinen Hinderungsgrund für das Wiederauftreten einer Figur dar.

Via "TVLine" hat die Darstellerin nun verraten, wie dieses Comeback motiviert werden soll. "Deb wird als Verbindung zu Dexters Vergangenheit dienen. Ich sehe sie dabei nicht als Geist an, sondern eher wie ein Echo, das ihn an einige unangenehme Wahrheiten erinnert. Deb kehrt als eine Art Fluch zurück und wird Dexter gleichermaßen strafen, provozieren, beschützen und lieben."