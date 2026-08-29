„Jetski Star WM“ bei RTL: Welche Teams sind bei Raab dabei?

Am Samstag, 29. August , um 20:15 Uhr , heißt es bei der ersten „Jetski Star WM“ bei RTL und auf RTL+: Vollgas auf dem Wasser. Acht prominente Zweierteams treten in spektakulären Jetski-Rennen und actionreichen Disziplinen gegeneinander an – mittendrin Stefan Raab . Laura Wontorra moderiert die Event Show, Frank „Buschi“ Buschmann kommentiert, Mitja Lafere berichtet als Boxen Reporter und Jana Wosnitza ist als Field Reporterin im Einsatz.

Die acht Jetski-Teams im Überblick

Für sein neues Show-Highlight hat sich Stefan Raab bestens vorbereitet und überlässt nichts dem Zufall. Dafür hat er sich einen Teampartner ins Boot bzw. auf den Jetski geholt, der weiß, wie man als Erster durchs Ziel kommt. Gemeinsam mit Rennfahrer Ralf Schumacher bilden die beiden ein Duo, das eigentlich nur Vollgas kennt. Aber die Konkurrenz ist hart und schläft nicht: Neben der Speed-Kombo Raab/Schumacher treten weitere prominente Zweier-Teams auf der Regattabahn Duisburg in drei spektakulären Disziplinen gegeneinander an. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein grandioses Opening, hartumkämpfte Duelle und waghalsige Manöver.