Sechs Tage nach der Absetzung der US-amerikanischen Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" kehrt der Moderator wieder auf den Bildschirm zurück , wie der Sender bekannt gibt. Disneys ABC hatte zuvor die Sendung von Jimmy Kimmel (57) "auf unbestimmte Zeit" abgesetzt, nachdem er sich zu der Ermordung von Charlie Kirk geäußert hatte.

So kündigt Disney die Rückkehr der Show an

Die Walt Disney Company gab laut US-Medien eine Erklärung heraus, in der bestätigt wurde, dass die Show am Dienstag, 23. September, wieder ausgestrahlt werde. "Am vergangenen Mittwoch haben wir beschlossen, die Produktion der Show auszusetzen, um eine angespannte Situation in einem für unser Land emotionalen Moment nicht weiter anzuheizen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir der Meinung waren, dass einige der Kommentare unangebracht und daher unsensibel waren", heißt es. "Wir haben die letzten Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Jimmy zu führen, und nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen."

In der Folge vom 15. September kam Jimmy Kimmel, der die Talkshow seit 2003 moderiert, in seinem Eröffnungsmonolog auf den rechtsgerichteten Charlie Kirk zu sprechen, der am 10. September während einer Rede an der Utah Valley University erschossen wurde. "Wir haben am Wochenende einen neuen Tiefpunkt erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere als einen der ihren darzustellen, und alles tat, um daraus politisches Kapital zu schlagen", sagte Kimmel.