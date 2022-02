"Joe vs Carole"-Trailer: Mini-Serie zu "Tiger King"-Fehde

Wondery-Podcast als Serien-Grundlage

Basierend auf dem gleichnamigen Wondery-Podcast über Joe Exotic, verspricht die Serie ganz neue Einblicke in den bizarren Fall und dürfte in einigen Punkten auch die Netflix-Produktion korrigieren oder ergänzen, denn dort wurde die Geschichte laut Trailer-Ankündigung "nur halb erzählt".

Immerhin werden nun auch Baskins Herkunft und Hintergrund näher beleuchtet, und Showrunner Etan Frankel will sich offenbar um eine ausgewogenere Darstellung dieser Frau bemühen. Darauf deutet auch der Song "Don't Let Me Be Misunderstood" hin, der dem Trailer unterlegt wurde.

"Joe vs Carole" startet am 3. März auf Peacock. Da bei uns dieser Streamingdienst bei Sky eingebunden wurde, wird die Serie dort relativ zeitgleich verfügbar sein.