Colin Farrell (47) wird in der AppleTV+-Serie "John Sugar" zum gleichnamigen Privatdetektiv, der sich in ein jahrzehntealtes Netz von Lügen in der glamourösen Welt Hollywoods verstrickt. Jetzt hat der Streamingdienst den offiziellen Trailer zur achtteiligen Serie, die am 5. April mit einer Doppelfolge startet, veröffentlicht.