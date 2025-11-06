Beste Freunde: Depp und Pacino bei Filmpremiere
Johnny Depp (62) und Al Pacino (85) haben am 4. November im Writers Guild Theater in Beverly Hills die Premiere ihres neuen Films "Modi: Three Days On The Wing Of Madness" gefeiert. Die beiden Hollywood-Größen traten gemeinsam vor die Kameras und ließen dabei ihre jahrzehntelange Freundschaft aufblitzen.
Die Wurzeln ihrer Freundschaft reichen zurück bis zum Jahr 1997, als sie gemeinsam für den Mafia-Film "Donnie Brasco" vor der Kamera standen. Depp spielte darin einen verdeckten FBI-Ermittler, Pacino einen Mafiaboss. Nun haben sie erneut zusammengefunden - diesmal mit Depp als Regisseur und Pacino als Darsteller und Produzent des neuen Films über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani (1884-1920).
"Wild und wunderbar"
Pacino schwärmte im vergangenen Jahr gegenüber "People" über seinen Kollegen: "Er ist ein wilder Kerl und sehr kreativ, und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Johnny und ich treffen uns manchmal, und er sagt dann: 'Hier sind wir. Ein paar Kleinkinder.' Er ist wild. Er ist wunderbar."
Trotz der räumlichen Distanz und seltener Treffen bezeichnet Pacino die Verbindung als "echt". Der 84-Jährige reflektierte dabei auch über das Älterwerden: "Ich habe ein paar Menschen, von denen ich sagen kann: 'Das sind meine Freunde.' Und der traurige Teil des Lebens, wenn man älter wird, ist, sie zu verlieren."