Johnny Depp (62) und Al Pacino (85) haben am 4. November im Writers Guild Theater in Beverly Hills die Premiere ihres neuen Films "Modi: Three Days On The Wing Of Madness" gefeiert. Die beiden Hollywood-Größen traten gemeinsam vor die Kameras und ließen dabei ihre jahrzehntelange Freundschaft aufblitzen.

Die Wurzeln ihrer Freundschaft reichen zurück bis zum Jahr 1997, als sie gemeinsam für den Mafia-Film "Donnie Brasco" vor der Kamera standen. Depp spielte darin einen verdeckten FBI-Ermittler, Pacino einen Mafiaboss. Nun haben sie erneut zusammengefunden - diesmal mit Depp als Regisseur und Pacino als Darsteller und Produzent des neuen Films über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani (1884-1920).