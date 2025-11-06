News

Beste Freunde: Depp und Pacino bei Filmpremiere

Johnny Depp und Al Pacino bei Fototermin
06.11.25, 14:49
Die langjährigen Freunde posierten in Beverly Hills Seite an Seite bei der Premiere ihres neuen Films.

Johnny Depp (62) und Al Pacino (85) haben am 4. November im Writers Guild Theater in Beverly Hills die Premiere ihres neuen Films "Modi: Three Days On The Wing Of Madness" gefeiert. Die beiden Hollywood-Größen traten gemeinsam vor die Kameras und ließen dabei ihre jahrzehntelange Freundschaft aufblitzen.

Die Wurzeln ihrer Freundschaft reichen zurück bis zum Jahr 1997, als sie gemeinsam für den Mafia-Film "Donnie Brasco" vor der Kamera standen. Depp spielte darin einen verdeckten FBI-Ermittler, Pacino einen Mafiaboss. Nun haben sie erneut zusammengefunden - diesmal mit Depp als Regisseur und Pacino als Darsteller und Produzent des neuen Films über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani (1884-1920).

"Wild und wunderbar"

Pacino schwärmte im vergangenen Jahr gegenüber "People" über seinen Kollegen: "Er ist ein wilder Kerl und sehr kreativ, und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Johnny und ich treffen uns manchmal, und er sagt dann: 'Hier sind wir. Ein paar Kleinkinder.' Er ist wild. Er ist wunderbar."

Trotz der räumlichen Distanz und seltener Treffen bezeichnet Pacino die Verbindung als "echt". Der 84-Jährige reflektierte dabei auch über das Älterwerden: "Ich habe ein paar Menschen, von denen ich sagen kann: 'Das sind meine Freunde.' Und der traurige Teil des Lebens, wenn man älter wird, ist, sie zu verlieren."

