Zum Schluss hat das Gericht für Depp und gegen Heard entschieden, was von der Welt großteils wohlwollend aufgenommen wurde. Wer nochmals all die dreckigen Details dieses Krieges zwischen Ex-Verliebten erleben möchte, der darf sich freuen: denn Netflix veröffentlicht im August die Dokuserie "Depp vs. Heard". Hier ist der Trailer: